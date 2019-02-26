Захист Дронова оскаржить вирок суду

Фото: Геннадій Дронов (скріншот youtube.com телеканал Прямий)

Дронов не вважає вирок справедливим

Обвинувачений у справі про ДТП у Харкові Геннадій Дронов заявив, що буде оскаржувати вирок суду. Про це Дронов розповів журналістам після судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що захист Дронова буде подавати апеляцію на рішення суду.

"Так, буду оскаржувати", - сказав Дронов, відповідаючи на питання про те, чи буде він подавати апеляцію.

Додамо, що Дронов не вважає вирок справедливим.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова сьогодні, 26 лютого, оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста.

Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі. Також Дронова та Зайцеву на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. Їм також продовжили запобіжний захід поки вирок не набуде чинності. Обвинувачені протягом 30 днів можуть подати апеляції. У свою чергу Дронов заявив, що буде оскаржувати рішення суду. Раніше адвокати Дронова наполягали на тому, що їх підзахисний не винен у скоєнні ДТП.