Зайцева подала апелляцию на приговор суда

В Киевский районный суд Харькова 26 марта поступила апелляция обвиняемой в ДТП на ул. Сумской в Харькове Елены Зайцевой и ее защитницы. Интересы Зайцевой теперь представляет Юлия Плетнева, передает Mediaport.

При этом пока содержание апелляции неизвестно.

Отметим, что в суде первой инстанции Зайцеву защищали три адвоката - Юлия Козырь, Евгений Мельниченко и Максим Стець. На прошлой неделе адвокат Козырь сообщила, что больше не участвует в деле. Мельниченко сегодня подтвердил, что тоже не представляет интересы Зайцевой. Стець от комментариев по телефону отказался.

Издание сообщает, что Плетнева - дочь судьи Апелляционного суда Харьковской области Владимира Плетнева, который ушел в отставку в 2018 году.

Напомним, Киевский районный суд Харькова 26 февраля огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.

Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы. Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции. Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Дронов заявил, что будет обжаловать приговор суда. Так как он не считает приговор справедливым.