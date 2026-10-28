Займет половину консоли: GTA 6 потребует рекордные 210 ГБ памяти

GTA 6 может стать одной из самых больших игр в истории по объему файлов: на PlayStation 5 она потребует 210 ГБ свободного места. Rockstar Games также усиливает защиту разработки, чтобы игроки не узнали сюжетных подробностей блокбастера к официальному релизу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlayStation Game Size.
Информация о гигантском объеме файлов появилась от известного датамайнера PlayStation Game Size и была подтверждена порталом Insider Gaming.
Отмечается, что размер 210 гигабайтов делает игру настоящим испытанием для накопителей консолей.
Вот как новый проект выглядит по сравнению с другими играми и ресурсами системы:
Предварительная загрузка игры для владельцев цифровых предзаказов начнется 12 ноября, тогда как официальный релиз состоится 19 ноября.
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Помимо размера файлов, в сети появились подробности о защите тестовых версий для прессы. Компания Rockstar решила отправлять обзорные копии за 3 недели до официального релиза, а это обычно повышает риск появления спойлеров.
Чтобы предотвратить несанкционированное распространение кадров, разработчики применят специальные защитные меры:
Разработчики также стараются скрыть подробности о производительности игры. По предварительной информации от руководства студии, версии для консолей PS5 и Xbox Series X будут ориентированы на 30 кадров в секунду.