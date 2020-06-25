Хто зайде в Раду замість Бєлькової: ЦВК прийняла рішення

Місце депутата Верховної ради від фракції "Батьківщина" Ольги Бєлькової у парламенті займе Сергій Євтушок. Таке рішення сьогодні затвердила Центральна виборча комісія.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

Зокрема, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка.

Так, 25 червня відбулося чергове засідання Центрвиборчкому.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України ... Євтушка Сергія Миколайовича, 1973 року народження, проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, члена політичної партії Всеукраїнське обʼєднання "Батьківщина", - вказано у повідомленні.

До виборчого списку партії Євтушок включений під №25.

Відзначимо, він був нардепом у парламенті попереднього скликання.

Нагадаємо, Рада відмовилася припинити повноваження нардепа від фракції "Голос" Святослава Вакарчука, але підтримала складення повноважень Бєльковою.

Як писало РБК-Україна, на місце Святослава Вакарчука до Верховної ради може пройти Аліна Свідерська, дружина екс-міністра оборони Андрія Загороднюка.