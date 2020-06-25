Кто зайдет в Раду вместо Бельковой: ЦИК принял решение

Комиссия зарегистрировала Евтушка народным депутатом
Место депутата Верховной рады от фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой в парламенте займет Сергей Евтушок. Такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
В частности, ЦИК признал избранным и зарегистрировал народного депутата Сергея Евтушка.
Так, 25 июня состоялось очередное заседание Центризбиркома.
"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины... Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии "Батькивщина", - указано в сообщении.
В избирательный список партии Евтушок включен под №25.
Отметим, он был нардепом в парламенте предыдущего созыва.
Напомним, Рада отказалась прекратить полномочия нардепа от фракции "Голос" Святослава Вакарчука, но поддержала сложение полномочий Бельковой.
Как писало РБК-Украина, на место Святослава Вакарчука в Верховную раду может пройти Алина Свидерская, жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка.
Автор: Юлия Струк