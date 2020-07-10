За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка, - адвокат

Фото: Ігор Головань (УНІАН)

Адвокат наголошує, що йдеться про завідомо неправдиві звинувачення

Чотири нові кримінальні провадження проти п’ятого президента Петра Порошенка зареєстровані за заявами колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.

Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"В той вечір, коли прокуратура фактично відмовилася підтримувати свої вимоги і поспішно заявила про завершення досудового розслідування - генпрокурор Венедіктова заявила про те, що начебто будуть ще й інші кримінальні провадження проти Петра Порошенка за заявами звичайних людей, що надходять начебто зі всієї України", - зазначив Головань.

"Звичайною" людиною, за словами адвоката, виявився Ігор Коломойський. Адвокат наголошує, що йдеться про завідомо неправдиві звинувачення.

"Навіть сама логіка подібних інсинуацій, як їх іще назвати, тепер уже особисто Коломойського, дуже дивна - виходить, що завдавали шкоду "ПриватБанку", розголошуючи його таємницю, тобто повідомляючи про "ПриватБанк" правдиві відомості. Виходить, що завдавали шкоди його тодішнім акціонерам "ПриватБанку", - зазначає Головань.

Водночас, адвокат Ілля Новіков додає, Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені в провадженнях, які стосуються Петра Порошенка.

"Це перший момент, коли Ігор Коломойський вийшов особисто на арену. У нас настає новий етап розвитку усіх цих справ. Це чудово пов’язується з усіма подіями щодо відставки керівництва НБУ. Це чудово пов’язується з судовими процесами щодо повернення "Приватбанку" під керівництво Коломойського і близьких йому осіб. Це ще раз підкреслює, наскільки політичні переслідування щодо Порошенка пов’язані з діями на інших фронтах", - говорить адвокат.

Нагадаємо, 8 липня, у Печерському районному суді продовжили обирати запобіжний захід для Петра Порошенка.

П'ятому президенту закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Раніше екс-посла Канади Роман Ващук заявив, що виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".