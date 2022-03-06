RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Заяви Росії про "геноцид" в Україні-маячня. Київ представить докази в ООН

Автор: Юрій Дощатов

Україна 7 березня має намір представити ООН докази безпідставності вторгнення Росією в Україну під приводом "геноциду ". Слухання у справі в Гаазі заплановані на 7-8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на повідомлення члена української делегації для слуханнях у Міжнародному Суді ООН за звинуваченням у "геноциді" Олени Зеркаль.

"Вже завтра Україна представить світу реальну картину злочинів, що здійснюються РФ прикриваючись фальшивим приводом і не маючи ніякого виправдання своїм діям", - написала вона.

Саме "геноцид" російська сторона використовувала як формальний привід для вторгнення, не маючи жодного доказу і підстави для таких звинувачень, зазначила дипломат.

Геноцид, як виправдання Росією своїх дій створило можливість для звернення України про допомогу до Міжнародного Суду ООН відповідно до Конвенції про геноцид.

"Ні нам, ні нашим партнерам не потрібно доводити, що російські заяви – маячня. Міжнародний суд ООН повинен просто встановити юридичний факт, що це маячня. Щоб це була відправною точкою для всіх подальших процесів, спрямованих на притягнення до відповідальності РФ і Путіна ", - заявила Зеркаль.

Міжнародний суд ООН ухвалив позов України проти Росії через розв'язану Москву війну. Українська сторона вимагає притягти до відповідальності російське керівництво. 4 березня співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали в Україну для розслідування військових злочинів Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News