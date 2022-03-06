Заяви Росії про "геноцид" в Україні-маячня. Київ представить докази в ООН

"Вже завтра Україна представить світу реальну картину злочинів, що здійснюються РФ прикриваючись фальшивим приводом і не маючи ніякого виправдання своїм діям", - написала вона.

Саме "геноцид" російська сторона використовувала як формальний привід для вторгнення, не маючи жодного доказу і підстави для таких звинувачень, зазначила дипломат.

Геноцид, як виправдання Росією своїх дій створило можливість для звернення України про допомогу до Міжнародного Суду ООН відповідно до Конвенції про геноцид.

"Ні нам, ні нашим партнерам не потрібно доводити, що російські заяви – маячня. Міжнародний суд ООН повинен просто встановити юридичний факт, що це маячня. Щоб це була відправною точкою для всіх подальших процесів, спрямованих на притягнення до відповідальності РФ і Путіна ", - заявила Зеркаль.