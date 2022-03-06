Заявления России о "геноциде" в Украине - бред. Киев представит доказательства в ООН

"Уже завтра Украина представит миру реальную картину преступлений, совершаемых РФ прикрываясь фальшивым предлогом и не имея никакого оправдания своим действиям", - написала она.

Именно "геноцид" российская сторона использовала как формальный повод для вторжения, не имея ни одного доказательства и основания для таких обвинений, отметила дипломат.

Геноцид, как оправдание Россией своих действий создало возможность для обращения Украины о помощи в Международный суд ООН в соответствии с Конвенцией о геноциде.

"Ни нам, ни нашим партнерам не нужно доказывать, что российские заявления - бред. Международный суд ООН должен просто установить юридический факт, что это бред. Чтобы это была отправной точкой для всех дальнейших процессов, направленных на привлечение к ответственности РФ и Путина ", - заявила Зеркаль.