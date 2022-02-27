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Суд у Гаазі отримав позов України проти Росії

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Гаага, Неділя 27 лютого 2022 22:55
Суд у Гаазі отримав позов України проти Росії Фото: суд в ООН отримав позов України до Росії (nos.nl/photo ANP)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародний суд ООН прийняв позов України проти Росії через розв'язану Москвою війну. Українська сторона вимагає притягнути до відповідальності російське керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

"Україна подала вчора, 26 лютого, продала запит про порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному Суді, головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй щодо спору, що належати до тлумачення, застосування і виконання Конвенції про запобігання і припинення геноциду і покарання за нього 1948 року ("Конвенція про геноцид")", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про направлення до суду Гааги позову проти Росії.

Зазначимо, напередодні міністри закордонних справ ЄС прийняли рішення надати Україні військову допомогу на 500 млн євро. Вона буде включати в себе бойові літаки.

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