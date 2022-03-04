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Слідчі Гаазького трибуналу виїхали в Україну: зафіксують злочини РФ

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П'ятниця 04 березня 2022 06:52
Слідчі Гаазького трибуналу виїхали в Україну: зафіксують злочини РФ Фото: слідчі Каріма Хана почнуть фіксувати військові злочини Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали в Україну. Вони почнуть розслідування військових злочинів Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна на Telegram народного депутата України від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

"Співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали в Україну, щоб почати розслідування військових злочинів Росії проти України. Дебілітаризация почалася!",- додав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Джонсон повідомив, що кілька країн передали в Гаагу справу про вторгнення Росії в Україну. Він переконаний в тому, що президент Росії буде покараний.

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