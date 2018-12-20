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Заяви Путіна підтверджують його намір втручатись у вибори в Україні, - БПП

Новини » Вибори 2019    20.12.2018 - 20:37
Заяви Путіна підтверджують його намір втручатись у вибори в Україні, - БПП
Фото: Володимир Путін (з відкритих джерел)

У БПП наголосили, що Путін ще раз продемонстрував ворожість до Порошенка

Заяви президента Росії Володимира Путіна підтверджують його намір втручатись у вибори в Україні. Про це йдеться у заяві прес-служби партії «Блок Петра Порошенка», повідомляє РБК-Україна.

«Заяви Володимира Путіна, які він зробив під час прес-конференції у четвер, вкотре засвідчили намір Росії активно втрутитись у перебіг виборів Президента та Верховної Ради України, які відбудуться наступного року», - йдеться у заяві.

У БПП підкреслили, що Кремль ще раз продемонстрував свої неприязнь та ворожість до Петра Порошенка як президента України.

«Натомість, Путін явно розраховує на прихід до влади інших політиків, які були б більш зговірливими, готовими поступитись національними інтересами, готовими пристати на мир на російських умовах, тобто капітулювати; готовими переглянути або заморозити курс України на вступ до ЄС та НАТО», - йдеться у заяві.

Автори заяви переконані, що така поведінка Путіна є цілком передбачуваною і очікуваною, адже «Москва пхає носа у внутрішньополітичні справи більшості європейських країн».

«Гідний жалю факт, що всі ми знову побачили текстуальне і змістовне співпадіння між заявами російського президента і риторикою багатьох українських опозиціонерів, зокрема, щодо оцінки нещодавніх подій у Керченській протоці», - йдеться у заяві.

У прес-службі БПП наголосили, що громадяни України розберуться «без московських суфлерів в ситуації та дадуть гідну оцінку кожному політику».

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