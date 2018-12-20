ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Заявления Путина подтверждают его намерение вмешиваться в выборы в Украине, - БПП

Новости » Выборы 2019    20.12.2018 - 20:37
Заявления Путина подтверждают его намерение вмешиваться в выборы в Украине, - БПП
Фото: Владимир Путин (из открытых источников)

В БПП отметили, что Путин еще раз продемонстрировал неприязнь к Порошенко

Заявления президента России Владимира Путина подтверждают его намерение вмешиваться в выборы в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии «Блок Петра Порошенко», сообщает РБК-Украина.

«Заявления Владимира Путина, которые он сделал во время пресс-конференции в четверг, в очередной раз подтвердили намерение России активно вмешаться в ход выборов президента и Верховной рады Украины, которые состоятся в следующем году», - говорится в заявлении.

В БПП подчеркнули, что Кремль еще раз продемонстрировал свои неприязнь и враждебность к Петру Порошенко как президенту Украины.

«Зато Путин явно рассчитывает на приход к власти других политиков, которые были бы более сговорчивыми, готовыми поступиться национальными интересами, готовыми принять мир на российских условиях, то есть капитулировать; готовыми пересмотреть или заморозить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО», - говорится в заявлении.

Авторы заявления убеждены, что такое поведение Путина является вполне предсказуемым, ведь «Москва сует нос во внутриполитические дела большинства европейских стран».

«Достойный сожаления факт, что все мы опять увидели текстуальное и смысловое совпадение между заявлениями российского президента и риторикой многих украинских оппозиционеров, в частности, относительно оценки недавних событий в Керченском проливе», - говорится в заявлении.

В пресс-службе БПП отметили, что граждане Украины разберутся «без московских суфлеров в ситуации и дадут достойную оценку каждому политику».

Путин: военная компонента в Крыму будет усиливаться Путин заявил, что РФ не будет препятствовать проходу судов в Керченском проливе
Новости Украины Блок Петра ПорошенкоВладимир Путин
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь