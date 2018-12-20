Заявления Путина подтверждают его намерение вмешиваться в выборы в Украине, - БПП

Фото: Владимир Путин (из открытых источников)

В БПП отметили, что Путин еще раз продемонстрировал неприязнь к Порошенко

Заявления президента России Владимира Путина подтверждают его намерение вмешиваться в выборы в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии «Блок Петра Порошенко», сообщает РБК-Украина.

«Заявления Владимира Путина, которые он сделал во время пресс-конференции в четверг, в очередной раз подтвердили намерение России активно вмешаться в ход выборов президента и Верховной рады Украины, которые состоятся в следующем году», - говорится в заявлении.

В БПП подчеркнули, что Кремль еще раз продемонстрировал свои неприязнь и враждебность к Петру Порошенко как президенту Украины.

«Зато Путин явно рассчитывает на приход к власти других политиков, которые были бы более сговорчивыми, готовыми поступиться национальными интересами, готовыми принять мир на российских условиях, то есть капитулировать; готовыми пересмотреть или заморозить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО», - говорится в заявлении.

Авторы заявления убеждены, что такое поведение Путина является вполне предсказуемым, ведь «Москва сует нос во внутриполитические дела большинства европейских стран».

«Достойный сожаления факт, что все мы опять увидели текстуальное и смысловое совпадение между заявлениями российского президента и риторикой многих украинских оппозиционеров, в частности, относительно оценки недавних событий в Керченском проливе», - говорится в заявлении.

В пресс-службе БПП отметили, что граждане Украины разберутся «без московских суфлеров в ситуации и дадут достойную оценку каждому политику».