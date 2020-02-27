Мінські угоди підходять Україні з точки зору безпеки, - Загороднюк

Міноборони готові виконувати чинні домовленості

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що мінські угоди підходять Україні з точки зору безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LB.ua.

Він зазначив, що можливі плани зміни врегулювання ситуації, ніяк не змінюють стратегічні позиції України.

"Будь-який договір можна вдосконалити. Але це не моя зона відповідальності. З точки зору безпеки, "Мінські угоди" нам підходять, оскільки там передбачена передача територій під контроль України, роззброєння незаконних формувань, виведення іноземних військ", - сказав Загоронюк.

Він зазначив, що мінські угоди», які діють на даний момент, "ми виконуємо і готові виконувати".

"Але ми чудово знаємо, що отримали їх у спадщину з 15-го року. Писалися вони при певних обставинах, які зараз неактуальні. У них є моменти, які можна тлумачити двозначно. Це стосується і безпеки, і кордону", - сказав міністр оборони.

Однак, на сьогоднішній день, у Міноборони є чітка канва дій.

"Є "Мінські угоди", переговори. І якщо питання про якісь модифікації можна буде підняти, воно буде обговорюватися. Зараз ми, як Міністерство оборони, йдемо по тим документам, які у нас є", - зазначив Загороднюк

"Те, що там написано, нас влаштовує. Якщо в України буде що запропонувати, це зробить МЗС", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що триваюча війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін до Мінські домовленості, які, за його словами, вичерпали себе.

РБК-Україна писало, що помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізовані для забезпечення їх реалізації.