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У Зеленського не виключають модернізацію мінських угод

Новини » Політика     19.12.2019 - 14:09
У Зеленського не виключають модернізацію мінських угод
Фото: Андрій Єрмак (mewos in ua)

Модернізація угод потрібна для забезпечення їх працездатності

Помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізованими для забезпечення їх реалізації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Єрмака, мінські домовленості є єдиною платформою для врегулювання ситуації на Донбасі, але вони потребують певної модернізації. Він додав, що мова йде саме про модернізацію угод, а не їх зміну.

"Якщо ми сьогодні, наприклад, говоримо про беззастережне припинення вогню, то давайте доповнимо, як ми це контролюємо і забезпечуємо, хто за це відповідає", - пояснив він.

Єрмак наголосив, що на даний момент головним питанням мінських угод, яке потребує перегляду, є передача Україні контролю над кордоном. Українська сторона хоче, щоб кордон перебував під контролем Києва до проведення виборів на Донбасі, а не навпаки.

"Зараз ми повинні домогтися того, щоб кордон до моменту виборів був під українським контролем. На даний момент у нас з російською стороною різні позиції з цього питання. Так як для нас це питання принципове, ми і далі збираємося аргументовано відстоювати нашу позицію", - зазначив помічник глави держави.

При цьому він додав, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише за українським законодавством, а також за умови відсутності іноземних військ та незаконних збройних формувань на територіях, де відбуватимуться вибори.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що мінські угоди є незмінними, а їх перегляд може завести ситуацію на Донбасі у глухий кут. Путін додав, що головними умовами вирішення конфлікту на Донбасі є особливий статус ОРДЛО та прямий діалог з бойовиками.

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