Заява України щодо паспортів РФ на Донбасі стане офіційним документом ООН

Заяву від України про вимогу до світу відреагувати на видачу російських паспортів на окупованому Донбасі буде поширено як офіційний документ Генеральної самблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на постійне представництво України при ООН.

Зазначається, що постійний представник України в ООН Володимир Єльченко написав лист генсеку ООН,в котрому зазначив: рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним.

"Україна закликає міжнародне співтовариство відреагувати посиленням тиску на РФ. Лист буде поширено як офіційний документ Генасамблеї", - пише дипломатичне відомство у Twitter.

Фото: звернення України до ООН (twitter.com/UKRinUN)

Нагадаємо, Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з указом президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів "ЛНР" та "ДНР", оскільки такі рішення Росії суперечать Мінським домовленостям.

Додамо, що спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що дане рішення Росії порушує Мінські домовленості.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що такий крок Путіна є свідомою ескалацією агресії проти України та створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України.