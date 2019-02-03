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До ЦВК подав заяву ще один самовисуванець

Новини » Вибори 2019    03.02.2019 - 16:46
До ЦВК подав заяву ще один самовисуванець
Фото: Василь Марущинець (РБК-Україна)

Марущинець є переможцем волонтерського проекту "народний президент"

Заяву про висунення кандидатом на пост президента України до Центральної виборчої комісії  подав Василь Марущинець. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. 

За його словами, киянин є переможцем волонтерського проекту "народний президент" і не має відношення до жодної політичної сили. 

"Під час збору коштів вдалось зібрати лише певну суму, якої не вистачило на заставу", - заявив Марущинець.  

Зазначимо, станом на 16:30 в Центвиборчкомі продовжують очікувати на заяву про висунення від президента Петра Порошенка.

Раніше повідомлялось, що кандидат від "Сили людей" подав документи до ЦВК. Гнап особисто прийшов до Центрвиборчкому та подав заяву про висунення, відповідні документи та платіжку про сплату внеску, за його словами, він висувається від політичної партії "Сила людей".

Нагадаємо, Савченко подала документи до ЦВК. Зазначимо,  що заяву передала до Центрвиборчкому сестра нардепа Віра Савченко, за її словами, заява про висунення кандидатом була подана без внесеної застави.

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