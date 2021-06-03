Заява щодо посадки літака у Мінську та криміналізація контрабанди: що сьогодні розгляне Рада
О 10 ранку почнеться засідання Верховної ради. Сьогодні депутати розглянуть низку законопроектів, а також можуть узгодити заяву ВР через примусову посадку літака з Романом Протасевичем у Мінську.
Про це йдеться в порядку денному Ради.
Так, на початку засідання депутати планують розглянути проект постанови про заяву Верховної ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську.
Крім того, у парламенті сьогодні заслухають звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.
Також народні обранці будуть розглядати низку законопроектів, серед яких:
перше читання
- 5420 - проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.
- 3986 - проект закону про паспорт громадянина України у формі книжечки.
- 2797 - проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму.
друге читання
- 5309 - проект закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель.
- 4651 - проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
- 3742 - проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.
- 4107 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
- 2289 - проект закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України.
- 5304 - проект закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами
Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про олігархів.
РБК-Україна писало, що Рада планує посилити відповідальність за брехню в деклараціях.