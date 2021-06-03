Законопроект про олігархів: основні положення (документ)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про олігархів . З'явився текст цього законопроекту.

У законопроекті пояснюється, хто такий бенефеціар, засоб масової інфомації, контролер, пов'язана особа.

Для того, щоб фізособу визнали олігархом, вона повинно відповідати хоча б трьом з чотирьох наступних критеріїв:

брати участь у політичному житті;

мати значний вплив на ЗМІ (в тому числі інтернет-ЗМІ);

бути бенефіціаром або контролювати природну монополію або бізнес, що займає монопольне становище на одному з ринків протягом мінімум року;

загальна вартість активів перевищує 2,19 млрд грн або близько 80 млн доларів.

Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу президента України про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

Крім того, передбачається створення реєстру олігархів, який буде доступний на сайті РНБО. Особам, які включені до реєстру, забороняється:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

є зобов'язання подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішення про виключення особи з реєстру олігархів може бути також прийняте РНБО на підставі заяви особи, включеної в реєстр, та поданих нею документів, відомостей, які підтверджують відсутність у неї ознак, вказаних у частині першій цієї статті.

Як офіційні особи будуть спілкуватися з олігархами

У разі, якщо президент, члени Кабміну, депутати ВР, голови місцевих держадміністрацій, начальники правоохоронних органів, чиновники категорії "А", керівництво Нацбанку, Антимонопольного комітету тощо вступлять в контакт з олігархом (або його представником), вони будуть зобов'язані не пізніше наступного дня подати "декларацію про контакт".

Контактом буде вважатися будь-яка зустріч або розмова, в тому числі в режимі онлайн. У декларації про контакт треба буде повідомити дату і місце зустрічі або розмови, їх короткий зміст.

Декларації будуть публічними. Якщо контакт відбудеться на судових засіданнях або офіційних заходах, які транслюються в прямому ефірі або ініційовані державними органами, то декларацію можна буде не подавати.

Як виключать з реєстру олігархів

Фізособу можуть виключити зі списку олігархів, якщо вона буде потрапляти менше ніж під три критерії, визначених цим законопроектом.

При цьому, якщо після прийняття законопроекту, але до його вступу в силу, олігарх продасть належне йому ЗМІ особі з "небездоганною репутацією", то його все одно будуть розцінювати як того, хто впливає на це ЗМІ.

"Небездоганною репутацією" буде вважатися наявність судимості, потрапляння в українські або міжнародні санкційні списки, заборгованість по сплаті податків, покупка ЗМІ (або намір купити) за ціною набагато нижчою за ринкову або за кошти незрозуміло походження і т.д., систематичне порушення законодавства.

Законопроект про олігархів вводиться в дію через півроку після його прийняття терміном на 10 років.