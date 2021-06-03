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У Раді пояснили повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях

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Київ, Четвер 03 червня 2021 08:52
У Раді пояснили повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях Фото: в Україні посилюють відповідальність за брехню в деклараціях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Рада планує посилити відповідальність за брехню в деклараціях. Фракція "Слуга народу" вирішила підтримати законопроект про повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна представник Ради в КСУ, депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря, йдеться в матеріалі "Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях".

За її словами, СН прийняла рішення підтримати законопроект.

"Суспільно-політичні настрої чітко демонструють, що є запит на серйозні покарання за корупційні правопорушення", - пояснила нардеп

Совгиря не бачать перспектив його повторного оскарження в Конституційному суді.

"Оскаржити в КСУ можна все. Але чи візьме Конституційний суд на себе відповідальність вдруге зробити те, що він вже зробив 27 жовтня минулого року? Я сподіваюся, що Конституційному суду все-таки вистачить сил проявити мудрість і стриманість", - сказала вона.

Нагадаємо, парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам схвалити законопроект № 4651. Документ передбачає повернення тюремного ув'язнення за брехню в декларації.

У середині квітня парламент прийняв за основу законопроект про поновлення позбавлення волі за брехню в деклараціях.

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Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях