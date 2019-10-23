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Водіям дозволять замість прав їздити із смартфоном

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 15:05
Водіям дозволять замість прав їздити із смартфоном
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін вирішив провести експеримент

Кабінет міністрів на засіданні 23 жовтня ухвалив низку рішень, які дозволять запустити деякі он-лайн-послуги. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє прес-служба уряду.

Як зазначив прем'єр, одними з перших елементів "держави в смартфоні" буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Вже незабаром у рамках проекту "Дія" запрацює мобільний додаток з цими послугами.

"Це значить, що абсолютно всі водії можуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку", - сказав очільник уряду.

"Наша мета - до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", адміністративними послугами у режимі онлайн користувалися тільки 5% громадян України.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини українців (55%) вже мали такий девайс, як смартфон, тоді як 45% поки їм не обзавелися.

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