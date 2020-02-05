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В Україні запустили прив'язку електронного підпису до ID-паспорту

Новини » Політика     05.02.2020 - 12:22
В Україні запустили прив'язку електронного підпису до ID-паспорту
Фото: Володимир Зеленський і Арсен Аваков на запуску нового сервісу (mvs.gov.ua)

Послуга безкоштовна і доступна українцям з 18 років

В Україні з 5 лютого доступний новий сервіс - прив'язка кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на паспорт у формі ID-карти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що нова послуга безкоштовна і дає ряд переваг в електронному сервісі, як державних органів, так і бізнесу. Таким чином, ID-паспорт став носієм електронного підпису.

"Це означає, що ви можете користуватися електронними сервісами... В тому числі реєструвати бізнес. Відсьогодні електронний підпис на ID - карту можна отримати безкоштовно ", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, на сьогодні в Україні видано 4,4 млн ID-паспортів. Послуга доступна для українців, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП складе 2 роки.

Послугу можна отримати двома способами: відразу після отримання нової ID-карти - в територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації; записати на раніше видану ID-карту - в кожному територіальному підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації.

Для запису КЕП на чіп ID-карти знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки при її отриманні. Оформлення КЕП і внесення його на чіп ID-картки не є обов'язковим і здійснюється за бажанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почали тестувати новий податковий сервіс. Додаток доступний для тестування на всіх смартфонах і планшетах з операційними системами Android та iOS.

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