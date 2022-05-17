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Заявку України на вступ до Євросоюзу буде розглянуто у червні, - Макрон

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Вівторок 17 травня 2022 22:50
Заявку України на вступ до Євросоюзу буде розглянуто у червні, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голови держав та урядів країн Євросоюзу розглянуть заявку України під час саміту, що відбудеться у червні.

Про це у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

"Заявка України на членство у Європейському Союзі буде розглянута на засіданні Європейської Ради у червні", - заявив Макрон.

Він також наголосив, що "Україна вже є частиною європейської сім'ї".

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вступ України до складу Європейського союзу може тривати кілька десятиліть. Він запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти в свої лави нашу країну.

Також ми писали, що 16 травня Єврокомісія отримала всі відповіді на опитувальник, який заповнила Україна. Його має заповнити кожна країна, яка хоче стати частиною Євросоюзу.

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Володимир Зеленський Евросоюз Україна Еммануель Макрон
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