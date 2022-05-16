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ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі

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Брюссель, Понеділок 16 травня 2022 14:29
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі Фото: єврокомісар Олівер Варгелі (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Європейська комісія отримала всі відповіді на опитувальник, який заповнила Україна. На даний момент готується висновок щодо заявки на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгелі.

За його словами, сьогодні він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і висловив підтримку ЄС. Він також пообіцяв, що Євросоюз зробить все, щоб пом'якшити наслідки російського вторгнення.

"Отримано всі відповіді на запитальник. Зараз Єврокомісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України на вступ до ЄС", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що з наданням статусу кандидата в ЄС можуть виникнути процедурні проблеми.

Також повідомлялося, що Європейська рада на рівні лідерів країн-учасниць обговорюватиме заявку України в червні.

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ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
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