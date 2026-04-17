Заявление Ирана об открытии Ормуза обвалило цены на нефть

Нефть резко пошла вниз

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель, фактически нивелировав рост, зафиксированный ранее на этой неделе.

В то же время американская нефть WTI также подешевела, приблизившись к отметке 85 долларов.

Что заявил Иран

"В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту", — написал Арагчи в Х.

Реакция рынков и газа

На фоне этого заявления подешевел и европейский газ — котировки снижались почти на 10%, приблизившись к уровню около 38 евро за мегаватт-час.

Участники рынка восприняли эти сигналы как возможное снижение рисков для поставок энергоресурсов через ключевой маршрут.

Контекст и ожидания

Оптимизм инвесторов усилился на фоне ожиданий снижения напряженности. Ранее конфликт серьезно повлиял на поставки, так как движение нефти через Ормуз было ограничено, что затронуло значительную часть мирового рынка.

Дополнительное давление на цены оказали сообщения о возможных переговорах между США и Ираном, а также обсуждение разморозки части иранских активов.

Аналитики отмечают, что текущая динамика связана с пересмотром рисков: рынок закладывает сценарий стабилизации и постепенного восстановления поставок, хотя полное открытие маршрутов пока остается под вопросом.