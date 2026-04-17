Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Заявление Ирана об открытии Ормуза обвалило цены на нефть

17:00 17.04.2026 Пт
2 мин
Brent опустилась ниже 90 долларов, нивелировав недельный рост
aimg Анастасия Никончук
Фото: нефтяной танкер (GettyImages)

Мировые цены на энергоносители ощутимо снизились после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива.

Нефть резко пошла вниз

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель, фактически нивелировав рост, зафиксированный ранее на этой неделе.

В то же время американская нефть WTI также подешевела, приблизившись к отметке 85 долларов.

Что заявил Иран

"В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту", — написал Арагчи в Х.

Реакция рынков и газа

На фоне этого заявления подешевел и европейский газ — котировки снижались почти на 10%, приблизившись к уровню около 38 евро за мегаватт-час.

Участники рынка восприняли эти сигналы как возможное снижение рисков для поставок энергоресурсов через ключевой маршрут.

Контекст и ожидания

Оптимизм инвесторов усилился на фоне ожиданий снижения напряженности. Ранее конфликт серьезно повлиял на поставки, так как движение нефти через Ормуз было ограничено, что затронуло значительную часть мирового рынка.

Дополнительное давление на цены оказали сообщения о возможных переговорах между США и Ираном, а также обсуждение разморозки части иранских активов.

Аналитики отмечают, что текущая динамика связана с пересмотром рисков: рынок закладывает сценарий стабилизации и постепенного восстановления поставок, хотя полное открытие маршрутов пока остается под вопросом.

Напоминаем, что даже при открытии Ормузского пролива цены на топливо могут не вернуться к прежнему уровню: участники рынка, опасаясь новых перебоев, будут закупать нефть с запасом, что способно увеличить их расходы.

Отметим, что европейская авиационная отрасль столкнулась с угрозой серьезного кризиса из-за острого дефицита реактивного топлива, возникшего на фоне боевых действий США и Израиля против Ирана, которые фактически нарушили ключевые маршруты поставок энергоресурсов.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиНАФТАИранБлижний восток