"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
Мобилизация в Украине должна продолжаться для обеспечения обороны. Однако Минобороны открыто к сотрудничеству с бизнесом по бронированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Рустема Умерова на Европейской бизнес ассоциации.
Он подчеркнул, что вопрос бронирования от мобилизации координируется вместе с Минэкономики, Минцифры и другими министерствами. Минобороны дает рекомендацию, сколько человек нужно для того, чтобы удерживать фронт, иметь оперативные и стратегические резервы.
"И мы пытаемся изменить парадигму, чтобы служба была честью, а не то, что как общество сейчас воспринимает. То есть "бусификация", ТЦК, "очень плохо" и так далее. Это вопросы и задачи, которые перед нами стоят. И это очень проблематичный для нас вопрос. То есть мы пытаемся изменить подходы, принципы", - сказал Умеров.
Глава Минобороны подчеркнул, что в следующем году нужно продолжать мобилизацию, чтобы держать оборону, для целей и задач, указанных военной стратегией.
Умеров заявил, что Минобороны открыто к сотрудничеству с бизнесом по бронированию. По его словам, компании могут обратиться и разъяснить целесообразность бронирования работников.
"Поэтому мы будем всегда открыты, чтобы работать с ассоциациями. И мы просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь. Потому что со своей стороны мы, как военная компонента, только можем говорить о своих целях и задачах. Но мы слышим, как я отметил, летом мы уже помогли сделать резерв. Но если нужно еще резервировать (бронировать, - ред.), то тогда нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", - добавил он.
Бронирование от мобилизации
Напомним, 20 октября стало известно о временной приостановке бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Причина этого - проведение аудита ранее забронированных граждан. Процедура бронирования была приостановлена до 15 ноября.
При этом в Украине было решено повторно проверить предприятия на критичность для бронирования работников. По данным источников РБК-Украина, правительство планирует ужесточить требования по бронированию от мобилизации.
По данным Минэкономики, в Украине на конец октября получили "брони" от мобилизации 906 тысяч граждан.
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