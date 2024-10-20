Услуга бронирования через "Дію" приостановлена: в чем причина

В воскресенье, 20 октября, стало известно о временном приостановлении услуги бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это произошло из-за проведения аудита ранее забронированных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Действие".

Министерство обороны Украины предупреждало о намерении провести аудит предприятий критической инфраструктуры. В то же время в ведомстве обещали, что этот процесс не повлияет на возможность подачи новых заявок на бронирование, однако в связи с последними событиями сервис все же был приостановлен.

С самого утра пользователи, которые пытаются воспользоваться услугой "Бронирование работников" в "Дії", получают сообщение об ошибке.

Система выдает такое сообщение: "Услуга временно закрыта. До 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о восстановлении сервиса, поэтому следите за обновлениями".

Причиной аудита стал резкий рост количества забронированных работников критических предприятий.

По данным Минобороны, в течение двух лет таких работников было около 540 тысяч. Однако только за последние несколько месяцев это количество удвоилось, что вызвало необходимость проверки данных и состояния бронирования.

Ожидается, что сервис бронирования будет восстановлен после завершения аудита, ориентировочно в середине ноября.