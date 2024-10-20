Услуга бронирования через "Дію" приостановлена: в чем причина
В воскресенье, 20 октября, стало известно о временном приостановлении услуги бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это произошло из-за проведения аудита ранее забронированных граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Действие".
Министерство обороны Украины предупреждало о намерении провести аудит предприятий критической инфраструктуры. В то же время в ведомстве обещали, что этот процесс не повлияет на возможность подачи новых заявок на бронирование, однако в связи с последними событиями сервис все же был приостановлен.
С самого утра пользователи, которые пытаются воспользоваться услугой "Бронирование работников" в "Дії", получают сообщение об ошибке.
Система выдает такое сообщение: "Услуга временно закрыта. До 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о восстановлении сервиса, поэтому следите за обновлениями".
Причиной аудита стал резкий рост количества забронированных работников критических предприятий.
По данным Минобороны, в течение двух лет таких работников было около 540 тысяч. Однако только за последние несколько месяцев это количество удвоилось, что вызвало необходимость проверки данных и состояния бронирования.
Ожидается, что сервис бронирования будет восстановлен после завершения аудита, ориентировочно в середине ноября.
Бронирование от мобилизации в Украине
В октябре вступили в силу новые правила электронного бронирования через приложение "Дія". Отныне государственные органы и предприятия могут получить отказ в бронировании работников, если их данные отсутствуют в реестре "Оберіг".
Это означает, что работника можно забронировать только при условии, что он находится на воинском учете, имеет соответствующие документы, обновил свои данные и не находится в розыске.
Что касается предприятий, то они могут забронировать сотрудников только при условии, что предприятие признано критически важным для экономики или оборонного сектора. Существует перечень критериев, по которым определяют такой статус.
Ранее сообщалось, что Минобороны приступило к аудиту забронированных от мобилизации граждан. В связи с этим процесс бронирования может быть приостановлен до 15 ноября.
Подробнее о критериях для бронирования от мобилизации можно прочитать в материале РБК-Украина.
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