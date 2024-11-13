"Завжди відкриті до співпраці". Умєров звернувся до бізнесу щодо бронювання
Мобілізація в Україні повинна продовжитися для забезпечення оборони. Проте Міноборони відкрите до співпраці з бізнесом щодо бронювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова на Європейській бізнес асоціації.
Він наголосив, що питання бронювання від мобілізації координується разом з Мінекономіки, Мінцифри та іншими міністерствами. Міноборони дає рекомендацію, скільки осіб потрібно для того, щоб тримати фронт, мати оперативні та стратегічні резерви.
"І ми намагаємося змінити парадигму, щоб служіння було честю, а не те, що як суспільство зараз сприймає. Тобто "бусифікація", ТЦК, "дуже погано" і так далі. Це питання і завдання, які для нас стоять. І це дуже проблематичні для нас питання. Тобто ми намагаємося змінити підходи, принципи", - сказав Умєров.
Глава Міноборони підкреслив, що наступного року потрібно продовжувати мобілізацію, щоб тримати оборону, для цілей і завдань, які були зазначені військовою стратегією.
Умєров заявив, що Міноборони відкрите до співпраці з бізнесом щодо бронювання. За його словами, компанії можуть звернутися та пояснити доцільність бронювання працівників.
"Тому ми будемо завжди відкриті, щоб працювати з асоціаціями. І ми просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти. Тому що зі своєї сторони ми, як військова компонента, тільки можемо казати про свої цілі і завдання. Але ми чуємо, як я зазначив, влітку ми вже допомогли зробити резерв. Але якщо потрібно ще резервувати (бронювати, - ред.), то тоді треба прийти і разом поспілкуватися, і ми допоможемо", - додав він.
Бронювання від мобілізації
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо про тимчасове призупинення бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Причина цього - проведення аудиту раніше заброньованих громадян. Процедуру бронювання призупинили до 15 листопада.
При цьому в Україні вирішили повторно перевірити підприємства на критичність для бронювання працівників. За даними джерел РБК-Україна, уряд планує посилити вимоги для бронювання від мобілізації.
За даним Мінекономіки, в Україні станом на кінець жовтня отримали "броні" від мобілізації 906 тисяч громадян.
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