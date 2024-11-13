"Завжди відкриті до співпраці". Умєров звернувся до бізнесу щодо бронювання

Він наголосив, що питання бронювання від мобілізації координується разом з Мінекономіки, Мінцифри та іншими міністерствами. Міноборони дає рекомендацію, скільки осіб потрібно для того, щоб тримати фронт, мати оперативні та стратегічні резерви.

"І ми намагаємося змінити парадигму, щоб служіння було честю, а не те, що як суспільство зараз сприймає. Тобто "бусифікація", ТЦК, "дуже погано" і так далі. Це питання і завдання, які для нас стоять. І це дуже проблематичні для нас питання. Тобто ми намагаємося змінити підходи, принципи", - сказав Умєров.

Глава Міноборони підкреслив, що наступного року потрібно продовжувати мобілізацію, щоб тримати оборону, для цілей і завдань, які були зазначені військовою стратегією.

Умєров заявив, що Міноборони відкрите до співпраці з бізнесом щодо бронювання. За його словами, компанії можуть звернутися та пояснити доцільність бронювання працівників.

"Тому ми будемо завжди відкриті, щоб працювати з асоціаціями. І ми просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти. Тому що зі своєї сторони ми, як військова компонента, тільки можемо казати про свої цілі і завдання. Але ми чуємо, як я зазначив, влітку ми вже допомогли зробити резерв. Але якщо потрібно ще резервувати (бронювати, - ред.), то тоді треба прийти і разом поспілкуватися, і ми допоможемо", - додав він.