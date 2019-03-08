Завтра у Закарпатській області очікується підйом рівня води

Рівень води може піднятися на 2 метри

В субботу, 9 марта, на реках Закарпатской области ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, завтра в результате дождей и таяния снежного покрова в горах возможен подъем уровня воды в реках на 0,5-1,5 метров в пределах коренных берегов.

Кроме того, в нижнем течении реки Боржава ожидается поднятие уровня воды на 2 метра с возможным выходом воды на заводь.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате последствий сильных дождей, которые обрушились на север Чили, погибли как минимум 9 человек. Реки, вышедшие из берегов, повредили 820 домов, еще 78 домов получили сильные повреждения, а 75 были полностью разрушены.

Ранее, на северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое образовалось в результате сильных дождей, эвакуировали несколько тысяч человек. Уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов.

Добавим, в результате наводнений в различных регионах Саудовской Аравии, которые образовались из-за сильных дождей, погибли по меньшей мере 12 человек. Из района Табук на северо-западе королевства было эвакуировано 137 человек.

Напомним, в мире в течение 2018 года из-за природных катаклизмов погибли 10 тыс. 733 и пострадали 61,7 миллиона человек.