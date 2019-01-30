У Саудівській Аравії в результаті повені загинули 12 людей

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За останні дні рятувальники надали допомогу 271 одній людині

У різних регіонах Саудівської Аравії вже кілька днів тривають проливні дощі. В результаті загинули щонайменше 12 осіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Наголошується, що проливні дощі тривають у різних регіонах Саудівської Аравії з 27 січня.

За останні дні рятувальники надали допомогу 271 одній людині. З району Табук на північно-заході королівства евакуйовані 137 чоловік.

Нагадаємо, у світі протягом 2018 року через природні катаклізми загинули 10 тис. 733 і постраждали 61,7 мільйона чоловік.

Зокрема, у 2018 році в світі від землетрусів загинула 4321 особа.

Також РБК-Україна писало про потужне цунамі, яке обрушилося на узбережжя Індонезії 22 грудня 2018. Передбачається, що спровокувало цунамі виверження вулкан Анак Кракатау. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших будівель.

В результаті повені загинули щонайменше 68 людей.