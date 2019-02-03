Через повінь в Австралії евакуювали декілька тисяч осіб

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В разі продовження злив повінь може затопити ще 20 тис. будинків

На північному сході Австралії через повінь, що утворилася в результаті сильних дощів, евакуювали декілька тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, через сильні зливи у північно-східних регіонах Австралії рівень води піднявся більше ніж на 2 метри, в результаті чого сталося підтоплення будинків. Тисячі жителів були евакуйовані.

За словами директора Бюро метеорології Австралії Брюса Ганна, якщо дощі не припиняться, то під водою опиняться ще понад 20 тисяч будинків.

Зазначається, що для зупинки повені військовослужбовці доставляють в постраждалі регіони десятки тисяч мішків з піском для спорудження гребель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті повеней у різних регіонах Саудівської Аравії, які утворилися через сильні дощі, загинули щонайменше 12 осіб. Проливні дощі тривають у різних регіонах Саудівської Аравії з 27 січня.

Також РБК-Україна писало, що жертвами повені на індонезійському острові Сулавесі стали 68 осіб. Щонайменше 6,7 тисяч осіб з 14 постраждалих районів були евакуйовані.

Нагадаємо, у світі протягом 2018 року через природні катаклізми загинули 10 тис. 733 осіб і постраждали 61,7 млн людей.