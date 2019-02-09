У Чилі в результаті сильних злив загинули 9 людей

Ілюстративне фото: повінь (з відкритих джерел)

Річки вийшли з берегів та пошкодили 820 будинків, ще 78 будинків отримали сильні пошкодження, а 75 були повністю зруйновані

У Чилі в результаті наслідків сильних дощів, що обрушилися на північ країни, загинули щонайменше дев'ять осіб. Про це повідомив президент Чилі Себастьян Пін'єра, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Нацуправління з надзвичайних ситуацій країни.

"У провінції Лоа загинули три людини, а в північній зоні - ще шість людей втратили життя", - заявив Пін'єра.

Президент повідомив, що річки, які вийшли з берегів, пошкодили 820 будинків, ще 78 будинків отримали сильні пошкодження, а 75 були повністю зруйновані.

Зазначається також, що через зливи було порушено рух приблизно на 20 дорогах і шосе країни, але наразі він відновлений.

Пін'єра повідомив, що оголосив територію провінції Лоа зоною катастрофи, перервавши через стихію свою відпустку, він вирушив у постраждалі райони.

Нагадаємо, на північному сході Австралії через повінь, яка утворилася в результаті сильних дощів, евакуювали кілька тисяч людей. Рівень води піднявся більше ніж на 2 метри, в результаті чого сталося підтоплення будинків.