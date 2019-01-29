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Жертвами стихійних лих в світі в 2018 стали майже 11 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 20:22
Жертвами стихійних лих в світі в 2018 стали майже 11 тис. осіб
Ілюстративне фото (GettyImages

Ще 61,7 мільйона людей постраждали

У світі протягом 2018 року через природні катаклізми загинули 10 тис. 733 і постраждали 61,7 мільйона чоловік. Це випливає з даних Центру досліджень з епідеміології стихійних лих (CRED), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Звіт базується на результатах аналізу 281 природного катаклізму.

"У 2018 році стихійні лиха були зафіксовані в усіх регіонах світу. Якщо ми хочемо скоротити збиток від природних катаклізмів, то повинні знати, як управляти ризиками стихійних лих", - сказав представник CRED Мамі Мицутори.

Відзначається, що найбільший збиток у минулому році стихійні лиха завдали Індії, Філіппін та Китаю.

У той же час найбільше число людських жертв в результаті стихійного лиха було зафіксовано в Індонезії, Індії і Гватемалі.

Від землетрусів, цунамі і вулканічної діяльності в 2018 році постраждали 3,4 мільйона осіб. Через ці катаклізми в Індонезії загинули 4417 людина, Гватемалі – 425, Папуа-Новій Гвінеї - 145 осіб.

У 2018 році в світі від землетрусів загинув 4321 осіб.

Нагадаємо, потужний цунамі обрушився на узбережжя Індонезії 22 грудня 2018. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших будівель.

В результаті повені загинули щонайменше 68 людей.

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