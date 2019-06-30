Завтра в Україну повернеться спека

Погода в Україні на наступному тижні очікується спекотною, сухою та сонячною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра, 1 липня, в Україні температура знову підійметься за +30 градусів й протримається до 2 липня, а починаючи з середи спека почне зміщуватись на південь.

Також Діденко повідомила, що завтра у Києві погода буде спекотною, а у середу, 3 липня, температура знову знизиться.

"Завтра в столиці - ясно, у вівторок - місцями дощ, гроза", - заявила синоптик.

Раніше РБК-Україна повідомляло, синоптики попереджують про високу пожежну небезпеку в Україні. За прогнозом УкрГідрометцентру, 30 червня, в Україні, окрім західних та більшості районів північних областей, буде утримуватись надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується потепління до +31. За прогнозом синоптиків, майже в усіх областях України сьогодні очікується невелике потепління, вдень температура коливатиметься від +22 на сході до +31 на заході.