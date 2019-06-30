В Україні сьогодні очікується потепління до +31

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві вдень від +24 до +26

Погода в Україні: сьогодні, 30 червня, на більшості території буде сухо та тепло, лише на сході імовірні невеликі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, майже в усіх областях України сьогодні очікується невелике потепління, вдень температура коливатиметься від +22 на сході до +31 на заході. У східних областях очікуються невеликі дощі, однак температура повітря вдень триматиметься в межах +22...+24, вночі +11...+13. Найспекотніше буде сьогодні у західних областях, вдень від +27 до +31, вночі від +11 до +14.

У Криму опадів сьогодні не очікується, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, 30 червня погода у столиці буде хмарною та теплою, опадів не очікується. Стовпчики термометрів вдень досягнуть +26, а вночі опустяться до +14. Вітер західний 5-10 м/с.