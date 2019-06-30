ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні очікується потепління до +31

Новини » Суспільство    30.06.2019 - 10:00
В Україні сьогодні очікується потепління до +31
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві вдень від +24 до +26

Погода в Україні: сьогодні, 30 червня, на більшості території буде сухо та тепло, лише на сході імовірні невеликі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, майже в усіх областях України сьогодні очікується невелике потепління, вдень температура коливатиметься від +22 на сході до +31 на заході. У східних областях очікуються невеликі дощі, однак температура повітря вдень триматиметься в межах +22...+24, вночі +11...+13. Найспекотніше буде сьогодні у західних областях, вдень від +27 до +31, вночі від +11 до +14.

У Криму опадів сьогодні не очікується, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25. 

В Україні сьогодні очікується потепління до +31

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, 30 червня погода у столиці буде хмарною та теплою, опадів не очікується. Стовпчики термометрів вдень досягнуть +26, а вночі опустяться до +14. Вітер західний 5-10 м/с.

В Україні сьогодні очікується потепління до +31

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека Синоптики попереджують про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся