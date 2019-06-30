Синоптики попереджують про високу пожежну небезпеку в Україні

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У більшості регіонів України утримується надзвичайна пожежна небезпека

В Україні у неділю, 30 січня, утримується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за прогнозом УкрГідрометцентру, 30 червня, в Україні, окрім західних та більшості районів північних областей, буде утримуватись надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптика Наталії Діденко 30 червня, очікується комфортна погода, вдень температура повітря коливатиметься в межах +22…+26. На заході стовпчики термометрів піднімуться до +29, на сході температура коливатиметься від +21 до +24. Зазначається, що у східних та деяких центральних областях імовірні невеликі дощі. В усіх інших регіонах - опадів не очікується, однак буде хмарно.

Нагадаємо, що у Львові ліквідували пожежу в локомотивному депо. Ввечері 28 червня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Таллінська,1 на території Локомотивного депо "ЛЬВІВ-ЗАХІД" у ремонтному цеху.