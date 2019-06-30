ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попереджують про високу пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    30.06.2019 - 08:30
Синоптики попереджують про високу пожежну небезпеку в Україні
Ілюстративне фото (pixabey.com)

У більшості регіонів України утримується надзвичайна пожежна небезпека

В Україні у неділю, 30 січня, утримується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за прогнозом УкрГідрометцентру, 30 червня, в Україні, окрім західних та більшості районів північних областей, буде утримуватись надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптика Наталії Діденко 30 червня, очікується комфортна погода, вдень температура повітря коливатиметься в межах +22…+26. На заході стовпчики термометрів піднімуться до +29, на сході температура коливатиметься від +21 до +24. Зазначається, що у східних та деяких центральних областях імовірні невеликі дощі. В усіх інших регіонах - опадів не очікується, однак буде хмарно.

Нагадаємо, що у Львові ліквідували пожежу в локомотивному депо. Ввечері 28 червня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Таллінська,1 на території Локомотивного депо "ЛЬВІВ-ЗАХІД" у ремонтному цеху.

 

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека Синоптик розповіла про погоду на вихідних
Новини України Гідрометцентрпожарная опасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся