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Зеленський розраховує отримати 10 млн тестів на коронавірус з Китаю

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 12:05
Зеленський розраховує отримати 10 млн тестів на коронавірус з Китаю
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що тести будуть в Україні за 48 годин

Президент України Зеленський заявив, що розраховує отримати 10 мільйонів тестів на коронавірус з Китаю. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський заявив, що тести будуть в Україні за 48 годин.

"У найближчі 48 год очікуємо з Китаю 10 млн тестів", - заявив він.

Нагадаємо, український військовий вантажний літак ІЛ-76 готується до вильоту з аеропорту "Бориспіль" в Китай, звідки буде доставлений медичний вантаж для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Київській, Житомирській та Чернівецькій областях почали задіювати Національну гвардію для боротьби з поширенням коронавірусу. Превентивні заходи здійснюються на в'їздах у Київ, Вінницю, Дніпро, Черкаси, в населених пунктах Ямпільського району.

Станом на 20 березня в Україні офіційно підтверджені 26 випадків коронавірусу. При цьому три людини померли від COVID-19.

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