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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 11:36
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Очікуються пориви вітру до 20 м/с

Погода в Україні сьогодні, 8 серпня, очікується дощовою, місцями можливий град. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні вдень на заході, півночі та в більшості центральних областей очікуються грози та град.

"Вдень 8 серпня в західних, північних та більшості центральних областей грози, посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град. У Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Полтавській та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

В Україні оголошено штормове попередження

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко прогнозує спекотну погоду в Україні. Разом з тим, через циклону Xaver, що наблизився до України, прохолодно буде у Волинській, Рівненській та Львівській областях.

Як повідомлялося, що за даними кліматологів, у Києві у липні 2019 року було незвично холодно, температура повітря була нижчою за кліматичну норму майже на 2 градуси, що призвело до зниження температури води у Дніпрі в межах міста нижче +20 градусів.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
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