У Києві найближчими днями очікуються суттєві температурні стрибки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Наступного тижня у Києві очікується до +35 градусів

Погода в Україні завтра, очікується по-літньому теплою, зокрема, у Києві 9 серпня прогнозують до +27 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За даними синоптика, завтра у столиці очікується короткочасний дощ з грозою та до +27 градусів тепла. Така температура протримається до вівторка, 13 серпня.

"У вівторок, 13 серпня, очікується суттєвий стрибок температури повітря, у столиці може врізати до +35 градусів", - написала вона, зазначивши, що таке підвищення температури повітря буде одноденним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на 8 серпня оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, сьогодні на заході країни очікується посилення вітру до 20 м/с, дощі та град.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу, а в західних, північних та більшості центральних областей очікуються дощі та грози.