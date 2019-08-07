Завтра в Україні очікується спека до +33

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Антициклон Zella з Чорного моря опиратиметься північному циклону і організує суху сонячну погоду

Погода в Україні 8 серпня покращиться, температура повітря очікується до +26+33. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра в Україні буде спектоно. Проте холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем дещо знизить градуси у Волинській, Рівненській та Львівській області.

"Цей же фронт зумовить у четвер короткочасні дощі у західних областях та подекуди на півночі. Надвечір завтра дощі дійдуть до Вінницької, Черкаської, Кропивницької областей та їх районів", - говорить Діденко.

Фото: погода в Україні (facebook.com)

У той самий момент, синоптик повідомляє, що антициклон Zella з Чорного моря опиратиметься північному циклону і організує суху сонячну погоду в наших східних областях, на півдні та в центрі. За її словами, протистояння циклону та антициклону стане причиною сильного вітру в Україні.

"Тому завтра міцно затисніть прищепками прання на відкритих балконах, перенесіть ремонт даху на день-два пізніше і, як завжди, паркуйте автомобіль подалі від старих великих дерев чи білбордів", - повідомила вона.

За словами Діденко, у Києві 8 серпня спека. Температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище.

"Локальний дощ з грозою у столиці - ймовірний, візьміть парасолю. Поривчастий, до сильного, вітер", - пише вона.

Нагадаємо, погода в Україні 7 серпня погіршилась в західних областях та Закарпатській області, очікуються грози. Сьогодні вночі в Закарпатській області, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).