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Завтра Україну накриють дощі

Новини » Суспільство    18.06.2019 - 16:36
Завтра Україну накриють дощі
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У західних, південних та східних областях місцями короткочасні дощі і грози

Погода в Україні завтра, 19 червня, буде дощовою, в деяких областях буде без опадів, температура повітря +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 19 червня вночі на Закарпатті, вдень у західних, південних та східних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м / с.

Температура повітря вночі +15 +20, на півдні Одеської області до +23, вдень +26 +31 градус. У південній частині країни до +34, на високогір'ї Карпат +20 +25.

Завтра Україну накриють дощіНагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 19 червня в Україні буде спекотно, в деяких областях очікуються короткочасні дощі, температура повітря +33. У Києві буде сухо і спекотно. Температура повітря +30.

Крім того, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що у найближчий тиждень в Україні збережеться спека з денною температурою вище 30 градусів.

Також за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в червні в Києві вже зафіксовано кілька температурних рекордів.

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