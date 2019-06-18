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Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека

Новини » Суспільство    18.06.2019 - 12:20
Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У столиці буде сухо і спекотно, температура +30

Погода в Україні завтра, 19 червня, буде спекотною, в деяких областях очікуються короткочасні дощі, температура повітря +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко Facebook.

Як повідомляє синоптик, завтра в Україні буде спекотно. Короткочасні дощі очікуються на заході, на сході, а також Полтавської області. Є ймовірність дощів і в Одеській області, на решті території країни опадів не очікується.

"Не забувайте про обережне поводження з вогнем, не кидайте куди попало недопалки, вже не кажу про розпалювання багать і спалювання сміття - це може бути просто злочином", - зазначила Діденко.

Температура повітря протягом дня +28 +33 градусів, у західних областях +26 +29.

У Києві буде сухо і спекотно. Температура повітря +30.

"За попередніми прогнозами, ослаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. Поступово: спочатку на заході, потім півночі, центрі і вже з 26-27 червня стане легше і на півдні і сході. А поки не відвертаємося від невеликих рекламних буклетів в переходах, ними можна добре махати на себе від спеки", - заявила синоптик.

Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спекаЗазначимо, сьогодні, 18 червня в Україні погода дощовою і з грозами в західних і деяких центральних і південних областях температура повітря вдень підніметься до +32 градусів. У Києві 18 червня буде спекотним і без опадів, температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +30.

Сьогодні Україну накриють дощі з грозами В Україні завтра очікується до +35
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