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Завтра Украину накроют дожди

Новости » Общество    18.06.2019 - 16:36
Завтра Украину накроют дожди
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В западных, южных и восточных областях местами кратковременные дожди и грозы

Погода в Украине завтра, 19 июня, будет дождливой, в некоторых областях будет без осадков, температура воздуха +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 19 июня ночью на Закарпатье, днем ​​в западных, южных и восточных областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью +15 +20, на юге Одесской области до +23, днем +26 +31 градус. В южной части страны до +34, на высокогорье Карпат +20 +25.

Завтра Украину накроют дождиНапомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 19 июня в Украине будет жарко, в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +33. В Киеве будет сухо и знойно. Температура воздуха +30.

Кроме того, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что в ближайшую неделю в Украине сохранится жара с дневной температурой выше 30 градусов.

Также по данным Центральной геофизической обсерватории, в июне в Киеве уже зафиксировано несколько температурных рекордов.

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