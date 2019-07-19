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В Україні оголошена надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Суспільство    19.07.2019 - 09:37
В Україні оголошена надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

З 19 по 21 липня у південних, східних, центральних областях оголошена надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні в п'ятницю, 19 липня, сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки у більшості областей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

За даними синоптиків, 19-21 липня у південних, східних, центральних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Аналогічний рівень пожежної небезпеки також 21 липня в Київській та Житомирській областях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало прогноз погоди на сьогодні. По всій території країни буде сонячно. У південних областях сьогодні спека, температура повітря вдень досягне +30, а вночі очікується +15+17.

У Криму та Кримській області сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +26+28, а вночі +13+15. У Києві сьогодні також сонячно. Вдень температура повітря підніметься до +26+28, а вночі +12+14.

Додамо, що у день виборів Україну накриє спека. 21 липня у південній частині України, на сході та подекуди в центрі також буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів.

 

В Україні сьогодні спека досягне +30 Завтра в Україні очікується потепління до +30
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