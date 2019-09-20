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В Україні вночі очікуються заморозки до -3

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 11:39
В Україні вночі очікуються заморозки до -3
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В деяких областях 21 вересня можливі опади

Погода в Україні, у суботу, 21 вересня, буде холодною, вночі можливі заморозки до -3 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За даними синоптика, завтра очікується зниження температури повітря до 0…-3 градусів. Заморозки оминуть лише Закарпатську, південно-східні та східні області. Вдень температура повітря коливатиметься від +12 до +15, на півдні прогнозується від +14 до +19.

Крім того, у Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській та східних областях у суботу можливі дощі. На іншій території України істотних опадів не прогнозується. Поривчастий північно-західний вітер, 5-12 м/с.

В Україні вночі очікуються заморозки до -3

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про заморозки 20 та 21 вересня. Українські синоптики прогнозували зниження температури повітря в Карпатах цієї ночі до -2 градусів, а вже завтра заморозки до -3 градусів охоплять майже всю Україну.

Крім того, синоптики повідомляли про дощі майже на всій території України у п'ятницю, 20 вересня. Дощі сьогодні накриють північні, східні, центральні та деякі західні області. Температура вдень очікується від +11 до +16, на півдні від +16 до +18. Вночі температура коливатиметься від +6 до +8.

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