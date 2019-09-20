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Синоптики попередили про заморозки в Україні

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 08:17
Синоптики попередили про заморозки в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Карпатах очікуються заморозки до 0...+2 градусів

Погода в Україні у п'ятницю, 20 вересня, погіршиться, очікуються заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні вночі у Карпатах можливе зниження температури повітря до 0...+2 градусів.

У суботу, 21 вересня, погодні умови продовжать погіршуватися, заморозки прогнозуються у всіх обласях України, крім південних. Вночі очікуються заморозки на поверхні грунту до 0...+3 градусів. Також заморозки до 0...+3 градусів можливі у Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про дощі майже на всій території України. Синоптики прогнозували, що дощі накриють північні, східні, центральні та деякі західні області. Температура вдень очікується від +11 до +16, на півдні буде трошки тепліше - від +16 до +18. Вночі температура коливатиметься від +6 до +8.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 20 вересня, в Україні очікуються перші заморозки. П'ятниця в Україні обіцяє дощ та холодну погоду, в західних областях - із штормовим вітром.

У Києві завтра похолодає до +6 В Україні очікується похолодання та дощі
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