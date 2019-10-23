В Україні сьогодні тепло

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях сьогодні тепло

Погода в Україні 23 жовтня утримується тепла, температура повітря досягне +18+21. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У північних областях буде тепло, температура повітря вдень досягне +18+20, вночі очікується +7+9. Також у центральних областях без опадів та без похолодання, температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +7+9.

Захід України буде теплим, температура повітря вдень досягне +19+21, вночі очікується +8+10, а на сході - вдень +18+20, вночі +7+9. На півдні країни потепліє до +18+20, вночі очікується +8+12.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці +16+18, вночі очікується +7+9.

Нагадаємо, погода, за даними синоптика Наталки Діденко, з кінця жовтня суттєво погіршиться, очікується похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг. Похолодає в Україні вже 28 жовтня.

Втім, в коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що зима в Україні очікується тепла, а саме в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси.