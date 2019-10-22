ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики прогнозують теплу зиму в Україні

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 14:12
Синоптики прогнозують теплу зиму в Україні
Фото: зима в Києві (РБК-Україна)

Очікування Укргідрометцентру збігаються з прогнозами світових центрів

Середня температура зимою 2019-2020 років в Україні очікується в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, світові та європейські кліматичні центри прогнозують більш теплу зиму в Україні.

Голеня нагадала, що йдеться про середню температуру, яка складається з середньодобової та середньомісячної.

"Температура буде близької до неї (норми - ред.), чи вищою на 1,5-2 градуси в холодний період", - сказала синоптик.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру розповіла, що в деякі дні температура буде вищою за норму, а в деякі - нижчою. Але в останні роки спостерігається тенденція до збільшення температурного фону.

Нагадаємо, середньомісячна температура цьогорічного літа у Києві склала 21,4 градусів, що на 2,7 градусів перевищує кліматичну норму. Цьогорічне літо поділило шосту-сьому позицію з літом 2016 року серед найтепліших у Києві з 1881 року.

Відзначимо, середня температура повітря за три місяці весни 2019 року становила 10,9 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за кліматичну норму. Цьогорічна весна посіла четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року.

В Укргідрометцентрі прогнозують похолодання і нічні морози В Україні очікується туман
Новини України Гідрометцентрпрогноззима
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся