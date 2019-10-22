Синоптики прогнозують теплу зиму в Україні

Фото: зима в Києві (РБК-Україна)

Очікування Укргідрометцентру збігаються з прогнозами світових центрів

Середня температура зимою 2019-2020 років в Україні очікується в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, світові та європейські кліматичні центри прогнозують більш теплу зиму в Україні.

Голеня нагадала, що йдеться про середню температуру, яка складається з середньодобової та середньомісячної.

"Температура буде близької до неї (норми - ред.), чи вищою на 1,5-2 градуси в холодний період", - сказала синоптик.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру розповіла, що в деякі дні температура буде вищою за норму, а в деякі - нижчою. Але в останні роки спостерігається тенденція до збільшення температурного фону.

Нагадаємо, середньомісячна температура цьогорічного літа у Києві склала 21,4 градусів, що на 2,7 градусів перевищує кліматичну норму. Цьогорічне літо поділило шосту-сьому позицію з літом 2016 року серед найтепліших у Києві з 1881 року.

Відзначимо, середня температура повітря за три місяці весни 2019 року становила 10,9 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за кліматичну норму. Цьогорічна весна посіла четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року.