В Україні утримається пожежна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайна пожежна небезпека очікується з 12 по 16 вересня

В Україні впродовж 12-16 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у період з 12 по 16 вересня на всій території України, окрім карпатських областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека досягатиме 5-го класу.

Також, 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки у період з 12 по 16 вересня очікується у Києві та Київській області.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у четвер 12 вересня в Україні очікується тепла та суха погода. Вдень температура повітря місцями підніметься до +29. У Києві сьогодні також тепло та сухо, вдень температура коливатиметься від +26 до +28.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні до кінця тижня погіршиться. На вихідних, 14-15 вересня, можливе різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.

Додамо, що у середу, 11 вересня, у Київській області сталася лісова пожежа поблизу села Нові Соколи, що за 50 км від Чорнобиля. Через сильні пориви вітру вогонь поширився на території площею 6 гектарів. До гасіння пожежі були залучені 2 літаки та вертоліт.