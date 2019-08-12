Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних і в Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях 13 серпня очікуються дощі і грози

Погода в Україні завтра, 13 серпня, погіршиться, синоптики передають дощі та грози, у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

Повідомляється, що 13 серпня у західних, вдень місцями і в Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, грози, вдень на заході місцями можливі значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, а на решті території без опадів.

Також, температура вночі становитиме +14 +19 градусів, на узбережжі морів до +23; у східних і Сумській областях +10 +15 градусів, вдень +28 +33. Вітер переважно південний, 5-10 м/сек.

Фото: погода на 13 серпня

Нагадаємо, з 13 по 14 серпня в західних і північних областях очікуються дощі і грози. Синоптики попереджають, що у зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту з Центральної Європи в західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/сек.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко писала, що спека очікується в Україні у першій половині тижня. Завтра у більшості областей температура становитиме +30+35. У східних областях очікується +26+32, у Волинській, Рівненській та Львівській областях буде свіже повітря, +24+28.

Додамо, що синоптики попереджають про пожежної небезпеки. Сьогодні в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.