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Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди

Новости » Общество    12.08.2019 - 22:33
Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях 13 августа ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине завтра, 13 августа, ухудшится, синоптики передают дожди и грозы в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укргидрометцентра.

Сообщается, что 13 августа в западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на западе местами возможны значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, а на остальной территории без осадков.

Также, температура ночью составит +14 +19 градусов, на побережье морей до +23; в восточных и Сумской областях +10 +15 градусов; днем +28 +33. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/сек.

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди

Фото: погода на 13 августа

Напомним, с 13 по 14 августа в западных и северных областях ожидаются дожди и грозы. Синоптики предупреждают, что в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Как сообщало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко писала, что жара ожидается в Украине в первой половине недели. Завтра в большинстве областей температура составит +30+35. В восточных областях ожидается +26+32, в Волынской, Ровенской и Львовской областях воздух будет свежее, +24+28.

Добавим, что синоптики предупреждают о пожарной опасности. Сегодня в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Украине Сегодня в Украине будет жарко и преимущественно без осадков
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